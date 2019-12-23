Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал обмен логотипами для телеканалов «ПлюсПлюс» и УНИАН. Теперь юридическим лицом «ПлюсПлюс» является ООО «УНИАН ТВ», а юрлицом УНИАНА — ООО «Гравис», сообщает Детектор Медиа.

Дело в том, что в прошлом месяце УНИАН из мультиплекса МХ-4 перешел в МХ-3 «Зеонбуда». После обмена логотипами в МХ-3 будет вещать не

просветительско-информационный УНИАН, а детский «ПлюсПлюс». А в региональном мультиплексе Концерна РРТ в 22 городах Одесской области — ситуация будет противоположная.

Отмечается, что программные концепции двух телеканалов отличаются кардинально. У «ПлюсПлюс» прописано 4 часа 20 минут на детские передачи, 1 час 30 минут — на развлекательные, еще час — на научно-просветительские, а также 8 часов 46 минут — на фильмопоказ. В то же время УНИАНу положено 6 часов 51 минуту на показ научно-просветительских передач, 6 часов 15 минут — информационно-аналитических, 30 минут — на детские передачи и всего 2 часа на фильмопоказ.

Напомним, по итогам последнего конкурса Нацсовета на цифровые лицензии для 11 местных телеканалов в Днепре, Никополе, Киевской области, Харькове, Запорожье победили ООО «Гравис» с концепцией канала «ПлюсПлюс» и несколько региональных компаний группы «1+1 медиа» с концепцией канала «ПлюсПлюс». При том, что законодательно каналу с одним логотипом и концепцией вещать в эфире одного города на нескольких частотах запрещено.

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