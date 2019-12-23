Телеканал Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) «UA: Первый» подал в Национальный совет по вопросам телевидение и радиовещания заявление на переоформление своих лицензий в связи со сменой логотипа. Канал будет переименован в «Общественное ТВ», передает Детектор Медиа.

Согласно данным, еще годом ранее генеральный продюсер по развитию НОТУ Николай Ковальчук в интервью Детектору Медиа намекнул, что «UA: Первый» в будущем сменит название. По его словам, это необходимо, чтоб избавить канал от ассоциаций с государственным.

Позже, еще в одном интервью, эту информацию подтвердил член правления Общественного Ярослав Лодыгин. Он анонсировал, что канал с новым названием выйдет уже 1 января 2020 года.

Однако, исходя из того, что 20 декабря было последнее заседание Нацсовета в текущем году, а лицензии «UA: Первого» переоформлены не были — ожидать выхода канала с новым логотипом в начале января не стоит.

Напомним, «UA: Первый» в числе других государственных и общественных программ должен войти в новый седьмой цифровой мультиплекс (МХ-7), утвержденный Нацсоветом. Мультиплекс охватит диапазон в 174 – 230 МГц, его оператором выступит Концерн РРТ.

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