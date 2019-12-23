Music Box UA планирует закодировать свой спутниковый сигнал. Телеканал выразил желание кодировать спутник вместе с украинскими телегруппами, передает Телекритика.

Согласно данным, у Music Box UA данную информацию пока не комментируют. Как намекнула представительница канала, перейти на спутник музыкальный телеканал ориентировочно планирует 1 марта 2020 года.

Как известно, четыре ведущие украинские медиагруппы — StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группы Украина» и InterMediaGroup — осуществят блокирование спутникового сигнала своих каналов 20 января 2020 года. При этом будет закодирован сигнал исключительно развлекательных каналов — информационные каналы, а также каналы государственного и общественного вещания останутся в открытом доступе.

Помимо прочего, телегруппы неоднократно призывали развлекательные телеканалы, которые не входят в медиагруппы, закодировать спутниковый сигнал вместе с ними.

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