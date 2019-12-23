В Украине на видеосервисе MEGOGO состоялась первая 4K-трансляция футбольного поединка

В формате ультравысокой чёткости был показан матч Реал Мадрид – Атлетик Бильбао.
Медиасервис MEGOGO провел первую в Украине трансляцию футбольного матча испанского чемпионата в формате 4K. Об этом корреспонденту Mediasat сообщили в пресс-службе MEGOGO.
В пресс-релизе компании уточняется, что подобная трансляция в рамках сервиса проводилась в тестовом режиме. По её результатам было принято решение в ближайшее время организовать ещё ряд live-трансляций в формате ультравысокой чёткости.
Отметим, что на сегодняшний день на MEGOGO доступна к просмотру крупнейшая в Украине библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов в формате 4K.
Ранее сообщалось, что MEGOGO эксклюзивно покажет футбольный Суперкубок Испании и Кубки Нидерландов, Бельгии и Испании.
В начале декабря текущего года видеосервис также презентовал аудио-раздел с подкастами и аудиокнигами.