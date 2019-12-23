Японское космическое агентство JAXA совместно с Bascule и SKY Perfect JSAT Corporation планируют запустить студию на борту Международной космической станции (МКС) для организации двухсторонней передачи видеопотоков начиная с 2020 года. Организация студии является частью проекта JAXA «Космические инновации через партнёрство и совместное творчество», а в её задачи входит содействие развитию коммерческого «космического медиа-бизнеса».

Мини-видеостанция, получившая название «The Space Frontier KIBO» («Космический рубеж KIBO»), будет установлена на японском экспериментальном модуле «Kibo», размещённом на борту МКС. Базовый комплект будет состоять из двух планшетных терминалов, расположенных с двух сторон иллюминатора модуля, при этом роль оператора и осветителя будет выполнять астронавт, ведущий двустороннюю потоковую трансляцию оригинальных интерактивных программ.

За техническую сторону проекта будет отвечать технологическая компания Bascule, которая занимается разработкой новых протоколов передачи данных, совместимых с ограничениями в плане связи, присутствующими на МКС. Первоначальная цель состоит в том, чтобы начать вести потоковые трансляции уже в середине следующего года, а к 2021 году планируется запуск более продвинутой системы, использующей новую камеру, разработанную компанией SKY Perfect JSAT.

В SKY Perfect JSAT будут передавать и распространять видео, снятое с борта космической станции, через канал BS SKY PerfecTV! Channel, YouTube, SNS и прочие платформы. Компания также предоставит две дюжины спутников связи, которые должны будут обеспечить поддержку прямых потоковых трансляций в режиме высокой чёткости в 2022 году.

«Прошло уже 10 лет с того дня, когда мы завершили сборку японского экспериментального модуля «Kibo» на борту Международной космической станции (МКС), – говорит вице-президент и генеральный директор отдела полётов человека в космос в JAXA Колчи Вкакта. – С тех пор модуль Kibo выполнял различные задачи, включая проведение научных экспериментов в условиях микрогравитации, а также наблюдение за космосом с использованием внешнего оборудования космической станции, а также использовался для разработки различных космических технологий для человечества. Исходя из результатов работы модуля, полученных на сегодняшний день, JAXA решила не просто использовать модуль Kibo для проведения исследований и разработок, но также активно работает над проектами, позволяющими сделать модуль доступным для использования другими игроками для различных проектов. Запускаемый сейчас проект в сфере космического медиа-бизнеса, реализуемый в рамках совместной инициативы J-SPARC, является новаторским, поскольку он основан на беспрецедентной идее и запускается при участии частного сектора. Я с нетерпением жду начала этого проекта, который станет первым шагом на пути к дальнейшему расширению сферы использования возможностей Kibo».

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