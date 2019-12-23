Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в пятницу, 20 декабря выдал телеканалу «Футбол 3» лицензию на спутниковое вещание. Новый футбольный телеканал вместит в себя весь спортивный контент, не вошедший в эфир двух его предшественников, передает Телекритика.

Согласно данным, «Футбол 3» получил лицензию сроком на 10 лет. Она была оформлена на ООО «ТРК «Україна», уже владеющее разрешениями на вещание для каналов «Украина», «НЛО ТV», «Футбол 1» и «Футбол 2».

«В лицензии телеканала указано кодированное вещание (Verimatrix) на спутнике Astra 4A, оператор спутникового ретранслятора – шведская компания SES ASTRA AB, оператор телекоммуникаций – «Сес Сириус Украина»; стандарт вещание – DVB- S2, MPEG-4», — пишет ресурс.

Что касается программной концепции, для телеканала заявлено более 15 часов спортивных трансляций и программ в сутки. В то же время национальный продукт составит чуть более 19 часов в сутки (80,2%), иностранный — почти 5 часов (19,8%), а контент собственного производства — 6 часов в сутки (25%).

По словам представителей телеканала, запуск третьего футбольно канала был необходим, поскольку весь закупленный контент попросту не помещается в «Футбол 1/2». Смотреть «Футбол 3» смогут абоненты дочерних служб платного телевидения: спутниковой платформы XtraTV и OTT-сервиса OLL.TV. Вместе с тем планируется включение канала в пакеты операторов кабельного телевидения.

Напомним, в начале месяца «Медиа Группа Украина» приняла решение со следующего года убрать каналы «Футбол 1» и «Футбол 2» из базовых пакетов — они перейдут на модель поштучной продажи «а la carte». В то же время новый «Футбол 3» смогут транслировать все провайдеры.

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