Впервые в истории сайт заблокировал доступ сам к себе по антипиратскому решению суда, касающемуся третьей стороны. OpenSubtitles — сайт-хранилище субтитров для краденых фильмов и сериалов. Решение по защите прав интеллектуальной собственности было принято датским судом по сайту Popcorn Time. OpenSubtitles был поставщиком субтитров для этого сайта через коды api.opensubtitles.org и dl.opensubtitles.org, так что эти АПИ должны были быть заблокированы. Но OpenSubtitles решил отнестись к решению датского суда шире, и теперь он перенаправляет все посещения с датских IP-адресов на страницу с судебным приказом. Приказ размещен на сайте датской группы по борьбе с пиратством RettighedsAlliancen, которая и написала OpenSubtitles письмо о краже контента.

OpenSubtitles — одно из крупнейших пиратских хранилищ субтитров в интернете, куда ежемесячно загружаются миллионы единиц текстового сопровождения для использования ворами. Хотя сами по себе субтитры не имеют развлекательной ценности, правообладатели рассматривают их, как неотъемлемую часть пиратской экосистемы. В частности, такой позиции придерживается и RettighedsAlliancen. Действуя от имени нескольких кинокомпаний, группа добилась решения о блокировке доступа на OpenSubtitles интернет-провайдером TDC. В рамках добровольного соглашения несколько других локальных интернет-провайдеров выполнили решение суда. Но OpenSubtitles пошел навстречу правообладателям и заблокировал доступ для пользователей и через других датских интернет-провайдеров.

RettighedsAlliancen заявила, что довольна сотрудничеством с OpenSubtitles.

В последние годы судебные преследования и блокировка сайтов с краденым контентом интернет-провайдерами растет во многих странах.

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