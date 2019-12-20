В России впервые был осужден и получил приговор владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров. Суд дал нарушителю два года условно, передает Коммерсантъ.

Согласно данным, нелегальную сеть обнаружили представители Group-IB еще в прошлом году. Им удалось отыскать несколько онлайн-кинотеатров — kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me — а также ряд их «зеркал»: kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life , kinogb.cc , kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

Известно, что контент для пиратских ресурсов поставлял Moonwalk. Пиратская библиотека каждого сайта насчитывала более 10 тыс. наименований: здесь были выложены последние киноновинки и другие популярные фильмы и сериалы.

По традиции, владелец ресурсов на предупреждения Group-IB не среагировал, а в ответ на блокировку «зеркал» создавал новые. В связи с этим правообладатель был вынужден обратиться в правоохранительные органы, которые в свою очередь возбудили против пирата уголовное дело.

Сотрудникам Group-IB удалось установить личность злоумышленника, а весной текущего года правоохранители его задержали. На днях Красногорский горсуд Московской области признал мужчину виновным в нарушении авторских прав и присудил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Напомним, в конце октября специалисты Group-IB обнародовали актуальные данные по состоянию пиратского рынка в России. Исходя из представленной информации, доходы пиратов в 2019 году снизились впервые за 5 лет.

Объем пиратского рынка с начала года снизился на 27% и составил $63,5 млн. В 2015 году этот показатель приравнивался к $32 млн, в 2016 году он вырос до $62 млн, в 2017 — до $85 млн, а в 2018 — до $87млн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.