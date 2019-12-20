Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в помещении одесского телеканала «Думская TV». Детективы НАБУ ищут документы о передаче собственности, пишут Факты.

Согласно данным, сегодня, 20 декабря, в Одессе по адресу Канатная, 20 проводятся обыски НАБУ: представители телеканала «Думская TV» не могут попасть на рабочие места. При этом сообщается, что сотрудники ТРК «Думская» никакого отношения к обыскам не имеют и являются просто жертвами обстоятельств.

В НАБУ сообщают, что обыски вызваны подозрением в возможных злоупотреблениях служебных лиц Одесского облсовета во время продажи в 2018 году нежилых помещений в пользу ООО «Шаг вперед».

Дело в том, что «Думская TV» и «Шаг вперед» имели одних и тех же бенефициарных владельцев. Это дает детективам повод думать, что документы о передаче права собственности на нежилые помещения могут находиться в здании телеканала.

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