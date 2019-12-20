В Днепре коммунальные службы хотят присвоить имущество местных интернет-провайдеров. Об этом пишет Лига.Tech.

Согласно данным, ранее стало известно о найденном якобы «ничейном» имуществе — проводах и разделительных коробках. Решением горсовета все это имущество будет передано Жилсервису и КП Самарского района.

В свою очередь провайдеры оспаривают данное решение и заявляют, что указанное имущество принадлежит им. Более того, Воля, Фрегат, ДТС и Дата-груп по-прежнему продолжают его обслуживать.

Провайдеры готовы решить ситуацию «мирно», но при этом готовятся разбираться с мэрией в судах. Жителям многоэтажек, которые обслуживают Жилсервис или КП Самарского района — вероятно придется либо платить больше, либо переходить на мобильный интернет.

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