В правительстве Франции заявили о запуске процедуры выдачи лицензий на частоты для развития технологии 5G, утвердив перед этим спецификации, предложенные регулятором связи, и финансовые условия выдачи таких лицензий. Об этом пишет Reuters.

В заявлении правительства говорится о том, что цена блока шириной 50 МГц установлена на уровне 350 миллионов евро (386 миллионов долларов США), а стоимость дополнительного блока шириной 10 МГц составит 70 миллионов евро.

В заявлении младшего министра экономики Агнес Паннье-Рунашер говорится, что правительство и французский регулятор телекоммуникаций Arcep разработали механизм, делающий возможным продажу операторам связи базовых блоков шириной в 50 МГц по фиксированной цене.

В свою очередь, операторы возьмут на себя жёсткие обязательства по развёртыванию своих сетей по всей территории Франции, – заявила она.

«Данные обязательства, связанные с обеспечением покрытия страны связью в стандарте 5G, более амбициозны, чем обязательства, взятые операторами других стран Европы, и в будущем они должна стать базовым элементом конкурентоспособности нашей страны», — отметила она.

В прошлом месяце министр заявляла, что продажа частотного ресурса для нужд 5G принесёт минимум 2.17 миллиарда евро.

В отдельном заявлении Arcep говорится о планах использовать частоты в диапазоне 3.4 – 3.8 ГГц, при этом в общей сложности будет распределено 310 МГц спектра.

В заявлении регулятора говорится, что операторам будут предложены четыре блока шириной 50 МГц по цене 350 миллионов евро, а оставшаяся часть ресурса будет предлагаться в виде блоков шириной 10 МГц по цене в 70 миллионов евро каждый.

В Arcep добавили, что оплата стоимости блока шириной 50 МГц может быть растянута на 15 лет, а оплата стоимости блока шириной 10 МГц – на четыре года.

Разногласия между министерством финансов Франции и регуляторными органами сферы телекоммуникаций касательно спектра, который будет выставлен на аукцион, и минимальной цены блоков ранее вызвали опасения, что процесс может быть отложен.

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