В США был пойман злоумышленник, взламывавший аккаунты людей с помощью сим-карт. Получая доступ к персональным данным пользователей, мошенник в общей сложности похитил с их счетов 1 миллион долларов в криптовалюте, передает Блокчейн24.

Согласно данным, мошенником оказался житель Бруклина Юсеф Селассие. Как сообщил прокурор округа Манхэттен Сайрус Р. Вэнс-младший, «собрать» такую сумму ему удалось всего за 4 месяца.

«Как утверждается, всего за 4 месяца он обокрал жертв, присвоив себе их криптовалюты на сумму более $1 миллиона с помощью нескольких компьютеров», − рассказал прокурор.

Также Вэнс отметил, что это уже третий крупный случай мошенничества с сим-картами за полгода, с которыми пришлось столкнуться его офису.

Напомним, Канадская комиссия по вопросам радио, телевидения и телекоммуникаций (CRTC) планирует ввести в действие новую систему для борьбы с телефонным мошенничеством, объёмы и степень серьёзности которого за последнее время выросли по всей стране.

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