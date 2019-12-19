В России запускают новый телеканал. В следующем году начнет работу канал «МИР Талантов», целью которого будет знакомство зрителя с одаренными людьми во всех сферах жизни, передает ТАСС.

Согласно данным, новый телеканал запускает Межгосударственная телерадиокомпания (МТРК) «Мир» на базе существующего «МИР PREMIUM». «МИР Талантов» появится уже в следующем году и покажет зрителю различные реалити-шоу, познавательные программы, фильмы и сериалы, переплетающиеся с темой таланта и талантливых людей.

«Мы готовы рассказывать о наших талантливых, продвинутых, креативных детях круглосуточно. Не только о детях, конечно, но на них мы делаем определенную ставку», — говорит генпродюсер МТРК «Мир» Павел Корчагин.

На данный момент «МИР PREMIUM» еще работает, однако в МТРК «Мир» уверены, что переформатирование канала поможет расширить сеть вещания. Пока телеканал доступен в 11 государствах.

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