Верховный Суд признал неправомерным указ Президента Владимира Зеленского, отменяющий назначение Владимира Горковенко на должность члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В связи с этим Горковенко восстановлен в Нацсовете, передает Детектор Медиа.

Как сообщил сам Горковенко, дело он выиграл частично: Суд отменил указ Зеленского, касающийся «увольнения» Горковенко, однако не стал отменять указ о назначении на должность Юрия Зиневича. Таким образом, на данный момент два человека занимают одно место в Нацсовете.

В связи с этим Горковенко планирует идти дальше — в апелляционную инстанцию. Он надеется на полное удовлетворение своего иска.

«Сначала я хотел доказать свое право, но теперь это уже стало делом принципа, и эту партию нужно доиграть до конца. В финале я верну должность члена Нацсовета. Что я буду с ней делать — это уже вопрос десятый», — прокомментировал Горковенко.

Напомним, в конце мая Владимир Зеленский отменил ряд указов, выданных Петром Порошенко незадолго до этого. В частности, Президент выдал указ об отмене назначения Владимира Горковенко на пост члена Нацсовета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.