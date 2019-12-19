В материалах последнего исследования, проведенного агентством Euroconsult, подробно анализируются цены на услуги спутниковой связи в C- и Ku-диапазоне с использованием ёмкостей традиционных спутников и спутников повышенной пропускной способности (HTS) в разрезе заключенных контрактов, регионов, диапазонов частот и приложений. Отчёт свидетельствует о том, что по мере замедления роста спутниковых ёмкостей на орбите уровень цен в расчете использования одного мегагерца (МГц) ёмкости стандартного спутника или мегабита в секунду (Мбит/сек) для HTS-спутника стабилизировался и начал медленно снижаться. И в 2020 году данная тенденция сохранится.

Проанализировав данные по сотням конкретных случаев, охватывающих практически все сегменты, частотные диапазоны и регионы, авторы отчёта выявили растущую диспропорцию цен. Они отмечают, что стоимость аренды одного МГц для нужд передачи данных в таких регионах, как страны Африки к югу от Сахары, Россия и Центральная Азия составляет 800 долларов в месяц, при этом цены на передачу видео в наиболее популярных орбитальных позициях остаются достаточно высокими – на уровне 8 000 долларов в месяц. Несмотря на то, что на протяжении последних 12 месяцев наблюдалась тенденция к падению цен за Мбит/сек для HTS-ёмкостей, в ряде диапазонов и регионов спрос на услуги качественной HTS-связи превышает предложение, благодаря чему цены на этих рынках остаются стабильными.

«Замедление темпов роста предложений помогло рынку восстановить определённое равновесие, при этом рост спроса также поспособствовал стабилизации ценовой политики, – говорит старший аффилированный консультант агентства Euroconsult Брент Прокош. – Диапазон цен остаётся достаточно широким, при этом наблюдается конвергенция между уровнями цен на обычную фиксированную спутниковую связь (FSS) и HTS для приложений передачи данных».

В агентстве Euroconsult отмечают, что падение цен на порядок, выраженный двухзначным числом, наблюдавшееся на протяжении нескольких лет до 2018 года, в настоящее время представляет собой достаточно редкое явление, ограниченное рядом отдельных рынков. Впрочем, в исследовательской фирме прогнозируют, что нынешняя стабилизация уровня цен будет недолгой, поскольку в 2021 году ожидается ввод в эксплуатацию на орбите ряда спутниковых группировок, состоящих из спутников сверхвысокой пропускной способности (VHTS) и спутников, находящихся на негеостационарных орбитах (NGSO), с очень привлекательной стоимостью услуг.

Исследование включает в себя материалы анализа изменений параметров ценообразования за последние 12-18 месяцев, а также отображает данные о средних ценах и конкретных ценах. Оно содержит таблицу с подробной информацией о более чем десяти фактических договорах аренды спутниковых ёмкостей в период с 2018 по 2019 годы, а также анализ факторов, влиявших на ценообразование. В отчёте также рассматривается изменение стоимости строительства и запуска спутников FSS, HTS и NGSO.

«Среди наиболее частых вопросов, которые приходится слышать нашим аналитикам, – вопросы, имеющие отношение к стоимости аренды ёмкостей, – говорит генеральный директор Euroconsult Паком Ревильон. – И вместо того, чтобы давать отдельные примеры, мы решили провести глубинное исследование, дабы изучить все детали и лучше понять изменчивую динамику ценообразования на рынки спутниковых ёмкостей. Мы надеемся, что авторитет агентства Euroconsult в глазах представителей индустрии станет залогом того, что данное исследование будет позитивно воспринято рынком».

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