Особенности акб на Xiaomi

На что способны батареи в телефонах Ксиоми

Мобильные телефоны от популярного китайского производителя Xiaomi зарекомендовали себя как надежные и производительные электронные аппараты, которые стали героями ни одного положительного видеоотзыва от уважаемых экспертов. Секрет такого успеха заключается в недорогих, но в то же время качественных запчастях. В том числе и аккумуляторные батареи, имеющие высокий коэффициент полезного действия и большую емкость при малых внешних габаритах. Однако в процессе эксплуатации мобильного устройства может понадобится новый аккумулятор для телефона Xiaomi. Такая необходимость может возникнуть в силу того, что батарея — это расходный материал, который после выработки заложенного ресурса, нуждается в замене.

Особенности аккумуляторных батарей от компании Xiaomi

Все мобильные телефоны от китайского бренда комплектуются высокотехнологичными литий-ионными аккумуляторами. Это не просто корпус с химическим наполнителем, а полноценная и самостоятельная единица, которая в своей конструкции имеет контроллер управления зарядкой, а также оснащена всеми необходимыми системами защиты от перегрева и возгорания. Какие же еще преимущества имеют батареи Xiaomi?

Большой ресурс. В среднем акб хватает на 2-3 года активного использования устройства или же свыше 500 циклов “заряд-разряд”.

Большая емкость батареи при малых габаритах позволяет проработать устройству на одном заряде 2-3 суток.

Полностью отсутствует эффект памяти, поэтому подзаряжать такую батарею можно несколько раз в день без какого либо вреда для накопителя.

Еще совсем недавно мобильные устройства имели легкий доступ к аккумулятору и время его замены не занимало более двух или трех минут. Последние же модели телефонов марки Ксиоми имеют уже встроенный аккумулятор, связано это со спецификой устройства ультратонких моноблочных аппаратов. Поэтому произвести замену акб без специального инструмента и соответствующих навыков не получиться и придется обращаться за помощью в сервисный центр. Компания Ксиоми доверяет производство своих накопителей многим заводом изготовителям, поэтому не стоит удивляться если на упаковочной коробке будет стоять логотип другого бренда, главное чтобы маркировка и параметры батареи совпадали с оригинальной АКБ.

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