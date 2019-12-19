Apple, Amazon и Google объединились для создания единого стандарта для устройств «умного» дома. Компании намерены обеспечить совместимость устройств различных производителей, передает 3Dnews.

Согласно данным, значительная часть всех смарт-гаджетов, призванных сделать дом более «умным» и уютным, не совместима с другими устройствами. Чтоб искоренить эту проблему, Apple, Amazon и Google объединились в группу для разработки стандарта подключений для смарт-приборов.

«Участники группы разработают новый открытый стандарт сетевых коммуникаций на базе протокола IP (Internet Protocol). Предполагается, что он обеспечит надёжный и безопасный обмен данными между смарт-устройствами, мобильными приложениями и облачными сервисами», — пишет ресурс.

Отмечается, что в появлении единого стандарта заинтересованы как разработчики, так и потребители. Из-за того, что производителям не нужно будет беспокоиться о совместимости устройств с гаджетами «коллег», создавать их будет намного проще. А это, в свою очередь, приведет к снижению их цены.

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