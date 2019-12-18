«Триколор» добавил в список транслируемых UHD-каналов еще один, девятый. Перечень каналов в формате Ultra HD, доступных абонентам оператора, пополнил Love Nature 4K, сообщает официальный блог.

Сообщается, что Love Nature 4K доступен в пакетах «Ultra HD» и «Единый Ultra HD». Как говорит директор «Триколора» по контенту Арсен Хомутов, новый канал призван детально показать зрителям всю красоту природы в наилучшем качестве.

«Love Nature 4K позволяет зрителям наслаждаться красотой нашей планеты в мельчайших деталях и потрясающем качестве. Триколор продолжает развитие UHD-пакета, который сегодня насчитывает уже девять каналов, включая два телеканала собственного производства», — сообщил Хомутов.

Отмечается, что во всей России «Триколор» является лидером 4K-вещания. Более того, по количеству каналов сверхвысокого качества оператор занимает первое место не только в России, но и во всей Европе.

Напомним, осенью «Триколор» перезапустил сразу три собственных канала. Оператор провел ребрендинг телеканалов «Наше Любимое», «Остросюжетное» и «КиноПремиум».

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