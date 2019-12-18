Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), разработала и отправила на утверждение Государственную службу специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) требования по использованию 4G-частот мобильными операторами. Согласно документу, повсеместный 4G со скоростью 2 Мбит/сек должен появиться в Украине уже в следующем году, передает Лига.Tech.

Согласно данным, документ предопределяет условия использования частот под 3G/4G в диапазоне 791 — 951 МГц. НКРСИ раздаст лицензии на использование этих частот операторам связи в следующем году.

В частности, требования НКРСИ устанавливают, что в течение 24 месяцев в каждом населенном пункте с населением более 2000 человек должен появиться интернет со скоростью 2 Мбит/сек. К этому моменту совокупное покрытие оператора должно составлять не менее 90% населения Украины.

Кроме того, интернет с такой же скоростью должен появиться в течение 30 месяцев на международных автомобильных дорогах и в течение 48 месяцев в национальных автомобильных дорогах региона, прописанного в лицензии.

Напомним, в прошлом месяце НКРСИ представила веб-карту 4G-покрытия в Украине. Карта была создана на основе данных по состоянию на 1 июля 2019 года. Следующее обновление ожидается в январе 2020 года.

Ранее, в октябре, Мобильные операторы Киевстар, Интертелеком, lifecell и Vodafone подписали с Кабмином общий план мероприятий, направленных на выполнение указа Президента Украины В. Зеленского об обеспечении общенационального покрытия 4G/LTE.

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