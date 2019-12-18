Роскомнадзор заблокировал торрент-портал Lostfilm. Такое решение было принято в связи с жалобой Warner Bros. Entertainment Inc., передает РБК.

Согласно данным, сайт Lostfilm.tv и несколько других популярных ресурсов были заблокированы после того, как Warner Bros. подал против них иск. Причиной недовольства корпорации стал незаконный показ на этих сайтах сериала «Supergirl».

Отмечается, что Warner Bros. обратился в Мосгорсуд еще этим летом. Через суд компания требовала, чтоб Роскомнадзор прекратил деятельность Lostfilm.tv. Вместе с ним суд обязал регулятор блокировать также ресурсы Hdkinozor.ru, Filmhd1080.net, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и retre.org.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал 33 сайта по обвинению в пиратстве. Ресурсы занимались незаконной трансляцией контента крупных российских телеканалов.

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