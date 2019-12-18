Xtra TV запустит со спутника Eutelsat Hot Bird платный пакет из 36 каналов, в том числе в формате HD

Спутниковая платформа Xtra TV планирует запустить 36 телеканалов на спутнике Eutelsat Hot Bird (13 гр.в.д.). 11 из телеканалов будут транслироваться в HD-качестве. Об этом крреспонденту Mediasat рассказали в пресс-службе оператора.

Теперь подключение к услуге Xtra TV становится простым и удобным, т.к. у большинства телезрителей, спутниковая тарелка уже настроена на приём ТВ-каналов с трёх спутников – Eutelsat Hot Bird, Astra и Amos.

Оператор спутникового телевидения Xtra TV предоставляет доступ к основным украинским ТВ каналам, которые будут закодированы 20 января 2020, а также к ряду премиальных каналов, таких как «Футбол 1»/«Футбол 2», Fox, Sony, National Geographic, Viasat, Setanta Sports.

«Сегодня приоритетной составляющей большинства продуктов и сервисов на рынке является понятность и их удобство для пользователя. Сама технология спутникового телевидения – сложная, и наша задача – создать максимально комфортное подключение услуг Xtra TV. Мы собрали самые рейтинговые телеканалы, предоставив возможность зрителю смотреть их по доступной цене через спутниковый ресивер и на дополнительных экранах, среди которых Android Smart TV, смартфоны и планшеты на ОС Android /iOS, web-браузер персонального компьютера», – комментирует директор Xtra TV, Юрий Чередничок.

Напомним, о переводе части каналов оператором на спутник Eutelsat Hot Bird стало известно в начале декабря текущего года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.