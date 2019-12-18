lifecell установил неизменную цену на тарифный план «Лайфхак» до конца 2020 года. Все абоненты, подключившие тариф с сегодняшнего дня, 18 декабря, весь следующий год будут вносить фиксированную абонплату — 150 грн, сообщает пресс-служба оператора.

Сообщается, что это уже четвертый тарифный план lifecell, цена на который гарантирована до конца 2020 года. Ранее неизменная абонплата была установлена для тарифных планов «Интернет Жара», тарифу «Железная Двадцатка» для 32 городов и «Стартовая Двадцатка» для жителей Черкасс.

Напомним, lifecell представил пользователям тарифный план «Лайфхак» в июне текущего года. Абоненты, подключенные к этому пакету, получают: 1500 минут на все номера по Украине, 20 ГБ интернет-трафика, безлим на соцсети и 50 ГБ для хранения файлов в облачном хранилище lifebox.

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