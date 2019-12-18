Как использовать умные часы максимально эффективно: обзор полезных функций Apple Watch серии 3

Часы эпл вотч 3 предлагают множество полезных функций, но часто пользователи не используют весь их функционал. Проблема в том, что часть функций скрыты и с первого взгляда незаметны. Прежде чем выбрать модель, ознакомьте с полезными функциями Apple iWatch 3. В этой статье будет краткий обзор контроля времени, умного оповещения сообщений, помощь в бизнесе, спорте и обучении.

Звонки, смс и соцсети

Apple Watch серии 3 необходимо синхронизировать с айфоном, чтобы можно было принимать входящий вызов прямо с запястья. SMS и iMessage не только выводят входящие сообщения и переписку на экран, но и позволяют быстро отвечать. При этом текст печатать не надо, ведь встроен большой выбор стандартных распространенных фраз.

Отдельного внимания заслуживает Facebook Messenger 一 приложение позволяет переписываться прямо в часах.

Здоровье и спорт

Встроенный пульсометр может отслеживать показатели сердцебиения и не просто записывать их, но и отправлять на сторонние устройства. Например, лечащему врачу.

По поводу прогулок:

можно отправлять свое месторасположение;

в “Карты” можно прокладывать маршрут;

отслеживается скорость ходьбы, а также пройденная дистанция.

Часы могут напоминать о занятиях спортом, а также контролировать интенсивность тренировки. Полный отчет будет доступен в приложениях “Тренировка”, “Активность”, “Здоровье”.

Управление сторонними устройствами

Apple iWatch 3 теперь заменят селфи-палку, ведь можно удаленно нажать пуск на часах, и сразу сработает затвор на смартфоне. Последний можно поставить где-угодно.

К часам можно подключать бытовую смарт-технику и управлять ею удалённо. То же самое относится и к автомобильной электронике.

Фото и музыка

На часах, несмотря на их маленький экран, удобно просматривать фотографии, особенно, если у картинки хорошее разрешение. Просмотр изображения доступен как через облако со смартфона, так из внутренней памяти. Кстати, на часах можно сохранять билеты и коды. Сканеры отлично считывают электронные бумаги с дисплея часов.

В часах предусмотрено оффлайн подключение к iTunes — можно слушать любимую медиатеку, без смартфона и интернета.

Это не полный перечень доступных функций. К тому же, их можно расширить, скачивая все больше новых приложений, объем памяти на 8Гб в этом помогает.

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