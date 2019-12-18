Ну что ж, Телекомпалата Украины недавно опубликовала ТОП-10 шагов, которые участники воркшопа #Антигравитация ждут от государства в течении 1-2 лет. Сейчас пришло время рассказать о тех инициативах, что не дотянули до максимального количества баллов, но рынок телекома и медиа также в них нуждается. Заранее предупреждаю, что абсолютно все инициативы исходили от команд и никто, кроме них, до последнего момента этих инициатив не знал. Списки шагов проранжированы в порядке приоритетности их реализации: от самых срочных до менее важных.

Стоит отметить, что наши цифровые арбитры отлично справились с ролью жюри – это нынешние и бывшие представители власти Александр Федиенко, Александр Шелест, Ульяна Фещук, Александр Данченко и Александр Баранов (это чистое совпадение, что Ульяна Юрьевна была в окружении четырех Александров 🙂 )

С нами были цифровые эксперты-критики. Это руководители профильных бизнес-объединений и эксперты Digital-индустрии. Из-за изменений в тайминге критикам в этот раз не удалось раскрыть в полной мере свой потенциал, наверстают в следующий раз.

Разумеется, ключевые персоны #Антигравитации – это команды цифровых стейкхолдеров (предупреждаю, шутки про мясо уже не актуальны).

Команда стейкхолдеров контента состояла из представителей медиа – Григорий Тычина (UA: Перший), Юлия Трибушная (StarLightMedia), Федор Гречанинов (Медиа Группа Украина), Елена Рудик (телеканал НАШ), Николай Типусяк (телеканал Эспрессо) и Александр Брыкайло (телеканал Солнце). Девиз команды – in vizia veritas (если правильно запомнила, в переводе с латыни означает «истина в увиденном»). Стейкхолдеры медиа искренне признались, что спорные моменты они исключили из общего списка и на выходе получилось пять шагов, которые поддерживает весь состав команды. Это:

Обеспечить одинаковые государственные требования к контенту всех платформ и типов распространения медиа-контента на территории Украины (за исключением эфирного телевидения); Усилить уголовную ответственность за нелегальное распространение контента (пиратство) и не допустить случаев безнаказанности правонарушителей; Способствовать обеспечению сетевого нейтралитета; Обеспечить для общественного вещателя (НСТУ) равные возможности в творческо-производственной деятельности по сравнению с коммерческими ТРО путем снятия законодательных ограничений на осуществление предоплаты по приобретению телевизионного оборудования, производству телевизионных передач, фильмов и сериалов, осуществлению трансляций иностранных спортивных соревнований, а также ограничений, которые делают невозможной совместную деятельность по созданию аудиовизуального контента с украинскими и иностранными партнерами (необходимо внесение изменений к трем постановлениям КМУ); Обеспечить равные условия налогообложения доходов по предоставлению услуг доступа к медиа-контенту и размещения рекламы для всех телевизионных платформ, функционирующих в Украине (независимо от страны регистрации).

Итог: всего лишь пять шагов в результате дали наивысший средний балл среди всех команд!

Команда стейкхолдеров телекома состояла из представителей телекоммуникационных компаний — Константин Грицак (Воля), Анна Некраха (Датагруп), Евгений Тираян (Triolan), Игнат Сергута (lifecell), Александр Савчук (Атраком), Вадим Алимов (MaximumNet) и Дмитрий Корниенко (RETN) . Девиз команды – citius, magis, pretiosa (в переводе с латыни означает «быстрее, больше, дороже», скромно и со вкусом 🙂 ). Коллеги умерили свои «хотелки» до восьми ключевых шагов. Это:

Создать и обеспечить реализацию государственной стратегии развития Digital-индустрии на долгосрочную перспективу. Обеспечить прозрачность на рынке. Использовать профессиональные подходы в создании государственных программ и проектов, связанных с телекоммуникациями; Сделать регулятора в сфере телекоммуникаций институционально и финансово независимым и тем, что балансирует интересы операторов/провайдеров и пользователей, а также вмешивается в рыночные процессы только в экстренных ситуациях; Ввести предсказуемые налоги на радиочастотный ресурс (на основе тщательного анализа механизмов формирования налогов в европейских странах и ввести методики или принципы пересмотра размера налога). Направлять полученные государством налоги на развитие индустрии. Устранить налоговую дискриминацию среди операторов фиксированного ШПД; Формировать развитие электронных государственных услуг, стимулирующих спрос пользователей и, как следствие, развивающих сети и коммерческие цифровые услуги; Предусмотреть полномочия регулятора относительно определения минимальной стоимости услуг доступа к Интернету для физических лиц и относительно регулирования вопросов долгосрочных маркетинговых акций (только в экстренных ситуациях); Внедрить технологическую нейтральность; Обеспечить условия для кибербезопасности и физической безопасности сетей; Предусмотреть для бизнеса субвенции или субсидии за реализацию социально важных, но финансово убыточных государственных программ.

Итог: выступление именно этой команды вызвало много обсуждений, ребята затронули действительно фундаментальные вопросы деятельности телеком-индустрии.

Стейкхолдеры цифровой инфраструктуры. В состав команды вошли Борис Борисов (UCloud), Михаил Шмелёв (Microsoft Украина), Вадим Сидоренко (OMO Systems), Константин Новицкий (Cosmonova), Олег Стефанюк (IoT Украина). Так, как рынок интернета вещей и облачных технологий в Украине только-только набирает обороты, то и девиз был вполне символичным – per aspera ad astra. И, собственно, 10 шагов государства, которые поспособствуют преодолению этого пути к звездам:

Обеспечить неукоснительное выполнение государством, бизнесом и гражданами законодательства в сфере цифровых коммуникаций; Автоматизировать и перевести часть государственных услуг на облачные технологии; Обеспечить стабильность системы налоговой и таможенной политики Украины; Обеспечить постоянство основных целей и направлений развития цифровой экономики государства; Использовать услуги коммерческих компании для обеспечения государственных нужд; Обеспечить защиту интеллектуальной собственности отечественных специалистов в сфере цифровых коммуникаций и IТ; Обеспечить повышение уровня кибер-защиты бизнеса и граждан, действуя по принципу избежания угроз, а не ликвидации последствий; Имплементировать Общий регламент защиты данных (GDPR) в украинское законодательство; Ввести единые стандарты использования цифровой инфраструктуры, гармонизировать их с международными стандартами и обеспечить равные условия ведения бизнеса для отечественных и иностранных поставщиков цифровых услуг; Отдавать предпочтение уже существующим коммерческим облачным решениям, и только в случае их несоответствия государственным требованиям, создавать государственные облачные проекты.

Итог: команда цифровой инфраструктуры набрала наибольшее суммарное количество баллов, а 4 из 10 инициатив вошли в список ТОП-10.

Стейкхолдеры цифрового общества. Интересы потребителей цифровых услуг представляли Роман Падалка (Юскутум), Александр Глущенко (Телеком-кружок), Анна Литвищенко (НацРада), Виктория Опанасюк (Telecom Ukraine), Богдана Пивень (НКРСИ) и Анна Новак (Телекомпалата Украины). Девиз команда подобрала достаточно ироничный — сontra spem spero, что в переводе означает «без надежды надеюсь». Список шагов государства, которые сделают цифровые сервисы более доступными для пользователей и защитят их персональные данные, выглядит так:

Во избежание дублирования и необходимости повторной подачи в бумажном виде информации, унифицировать и объединить все государственные реестры; Обеспечить простой доступ к реестрам по ID пользователя/гражданина; Разработать политику доступа к государственным реестрам по следующей категоризации пользователей: физическое лицо (имеет право узнать информацию о себе), юридическое лицо и государственный орган; Усилить защиту персональных данных путем технологической защиты платформ/реестров, где они хранятся, и значительно усилить уголовную ответственность за несанкционированный доступ, сбор, обработку и распространение таких данных; Предусмотреть обязательную идентификацию всех субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги, продают товары онлайн, на сайтах таких субъектов; Обеспечить безопасность финансовых операций при осуществлении покупок или получении услуг онлайн; Закрепить на государственном (законодательном) уровне возможность интерактивной взаимосвязи граждан в случае необходимости со службами экстренной помощи с последующим автоматическим определением геолокации (при наличии предварительного согласия лица, а после достижения пенсионного возраста – без согласия); Адаптация электронных сервисов для людей с ограниченными возможностями; Реализовать систему электронного голосования для желающих граждан; Закрепить право человека на регулирование своего личного «цифрового портрета» и на возможность удаления данных с него.

Итог: список получился довольно сложный и многогранный. Если объективно оценить эти инициативы, то они действительно важны для нашего общества, но некоторые из них вряд ли можно воплотить в жизнь за 1-2 года.

Ну что же, мы достигли финальной черты. Если вы сейчас читаете этот абзац, значит вам также, как и нам, и участникам воркшопа, важны качественные цифровые изменения в нашей стране, бизнесе и жизни! Мы не следили за тем, кто из арбитров как голосовал, но информации для общих выводов мы вам дали предостаточно. 😉 Каким будет дальнейшее развитие событий? Время покажет! Но Телекомпалата, как и обещала, отправит все итоги #Антигравитации соответствующим госструктурам и готова работать над их реализацией, а вы?

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