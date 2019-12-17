Телеканал RTVi сменил владельца. Контрольный пакет акций выкупил американский бизнесмен Микаэль Иcраелян, передает Коммерсантъ.

Согласно данным, Микаэль Иcраелян родился в Армении, позже переехал с США. Является создателем и главой Muse Lifestyle Group — агентства по организации и проведению мероприятий. Приобрести RTVi предприниматель решил для предоставления русскоговорящим в США контента на родном языке.

«Сегодня в США проживает около 7 млн русскоязычных людей, которые заинтересованы в оригинальном высококачественном контенте на своем родном языке», — отмечает Иcраелян.

Отмечается, что в дальнейшем в планах RTVi открыть бюро в Вашингтоне и Калифорнии. Сейчас телеканал вещает на русском языке более чем в 50 странах, в том числе в США.

Напомним, в Украине RTVi запрещен еще с прошлого года. В марте Нацсовет провел повторную проверку канала и принял решение приостановить его работу на территории Украины еще на год.

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