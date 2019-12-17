Правоохранительные органы Франции обратились В Генпрокуратуру Украины с просьбой помочь в поимке опасных хакеров, запустивших вирус, терроризирующий весь мир. Удалось установить, что IP-адреса некоторых замешанных в этом электронных ящиков принадлежат Украине, передает InternetUA.
Согласно данным, речь идет о группе хакеров, запустивших вредоносное ПО-вымогатель LockerGoga, которое атаковало крупные производственные предприятия во Франции, Америке, Норвегии и других странах мира. Вирус блокирует работу компании, зашифровывая файлы на устройствах. Взамен на разблокировку злоумышленники требовали у предприятий крупный денежный выкуп.
В связи с этим французские правоохранители передали в украинскую Генпрокуратуру информацию о почтовых ящиках и IP-адресах, через которые, вероятно, происходило заражение. Сотрудникам Киберполиции Украины удалось установить четырех возможных фигурантов дела.
После этого у суда был запрошен доступ к данным обладателей указанных французами почтовых ящиков, в частности, к использованным услугам и маршрутам передачи. Однако шансы на то, что хакеры при атаке использовали реальные ящики — мизерный.
Напомним, ранее сообщалось о том, что телекомсети по всему миру подверглись хакерской атаке. В руках злоумышленников в результате оказалась конфиденциальная информация, касающаяся работы данных сетей.
До этого хакеры совершили атаку на инфраструктуру Всемирной сети. Целью взломщиков группы Sea Turtle оказалась система доменных имен интернета (DNS).