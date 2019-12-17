Создание фотографий, селфи и съемка видео – это знакомое и привычное занятие для всех людей, ежедневно это делают миллионы людей по всему миру. Для того чтобы легко, просто и без трудностей делать фотографии, добавлять их в аккаунты социальных сетей и делиться эмоциями и впечатлениями, практичным и выгодным решением станет приобретение одной из представленных моделей телефонов Samsung с хорошей камерой.

Список телефонов Самсунг с хорошей камерой

Компания Samsung предоставляет покупателям возможность приобрести гаджет с отличными характеристиками камер в различном ценовом сегменте с дополнительными функциями.

Популярные варианты:

1. Samsung Galaxy S10+ – флагманская модель, которая была представлена в этом году и является отличным устройством для создания фотографий широкого формата без ограничений. Разработчики аппарата укомплектовали его сразу 5 камерами. Модуль из трех приборов расположен на задней панели телефона горизонтально. Такое размещение позволяет снимать оригинальные фотографии. Двойная фронтальная камера гарантирует хорошее качество селфи с возможностью размывать фон.

Выделяется устройство и техническими параметрами:

экран диагональю 6,4 дюйма с минимальными рамками создает визуальный эффект их полного отсутствия;

параметры памяти можно подбирать в разных вариантах – оперативная память на 8 или 12 Гб, а встроенная на 128 Гб, 512 Гб и 1024 Гб;

разъемы для одновременного использования двух сим-карт и создания дополнительного хранилища – карты памяти.

Стильный дизайн, мощная батарея и надежная защита экрана от влаги и механических повреждений станут дополнительными преимуществами гаджета.

2. Samsung Galaxy Note 9 – телефон, который благодаря использованию технологий искусственного интеллекта помогает создавать идеальные снимки и быстро выполнять необходимые настройки для получения желаемого результата.

На задней панели расположен блок из двух камер. Двойная фронтальная камера с параметрами 12 Мп гарантирует создание качественных фотографий.

Параметрами телефона, которые положительно его характеризуют, являются:

мощный аккумулятор на 4000 мА⋅ч создает условия для эффективной эксплуатации устройства длительное время;

процесс высокого уровня производительности, хороший запас оперативной памяти и система охлаждения позволяют использовать игровые приложения любых параметров;

безрамочный экран диагональю 6,4 дюйма и отличного качества картинки делают использование смартфона комфортным, удобным и приятным.

Такая модель телефона – это отличный вариант для любителей фотографировать, играть и не ограничивать себя необходимостью часто заряжать устройство. При выборе такого телефона нужно учитывать его не маленькую стоимость и внушительный вес устройства.

3. Samsung Galaxy A8 – телефон с двойной фронтальной камерой на 16 Мп и 8 Мп позволяет удобно и комфортно фотографировать в любых условиях или снимать видео с отличным качеством картинки без дефектов или размытости. Применение сразу двух устройств – это отличный инструмент для создания широкоформатных селфи с точной передачей цвета. На панели телефона расположена камера на 16 Мп.

Кроме хороших характеристик камеры, телефон не уступает конкурентам и по другим техническим параметрам:

экран диагональю 5,6 дюйма – компактное устройство, которое благодаря тонким боковым рамкам предоставляет достаточно пространства для передачи ярких картинок и комфортного просмотра видео;

процессор на 8 ядер и оперативная память объемом 4 Гб гарантируют быструю работу и использование приложений различного размера без замедления и сбоев;

внутренняя память объемом 32 Гб и слот для установки дополнительной карты памяти – это возможность хранить много фотографий, видео и другой информации на одном носителе;

батарея большой емкости обеспечивает длительную работу устройства без необходимости выполнять частые подзарядки.

Единственным недочетом такого устройства может стать только его стоимость.

4. Samsung Galaxy A6+ – доступный по стоимости, но не уступающий по качеству камеры телефон. На задней панели вертикально друг над другом расположены две камеры с параметрами 16 Мп и 5 Мп, которые позволяют делать качественные снимки и выполнять портретную съемку с возможностью размывать фон.

Фронтальная камера на 24 Мп с фотовспышкой – это гарантия хороших селфи-снимков в условиях любого освещения. Снимать можно и без вспышки, без ущерба для фотографий.

5. Еще одним бюджетным вариантом телефона этого бренда с отличными параметрами камеры стал Samsung Galaxy J8. Устройство укомплектовано камерой на два объектива с характеристиками 16 и 5 Мп с функцией автоматического фокусирования и вспышкой.

Средний ценовой сегмент устройства – не единственное преимущество телефона. Это еще и быстрое выполнение задач, стильный дизайн в традициях бренда, мощная батарея, которая позволяет использовать смартфон долгое время без дополнительных подзарядок.

Телефон с большой памятью и хорошей камерой является обязательным и необходимым устройством для возможности фиксировать события и мир вокруг, создавая оригинальные, яркие и красивые фотографии отличного качества.

Для того чтобы приобрести смартфон с такими характеристиками, не обязательно выбирать флагманские модели, достаточно ознакомиться с вариантами бюджетных, но функциональных телефонов компании Самсунг.

Анализируйте представленную информацию о телефонах с лучшими камерами, сравнивайте доступные варианты и радуйте себя, друзей и близких красивыми снимками и приятными воспоминаниями о важных для вас моментах!

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