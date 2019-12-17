Крупнейший украинский провайдер «Воля» готовит новый бренд. На сайте Укрпатента на имя компании зарегистрирована новая ТМ — INJOY, передает Лига.Tech.

Согласно данным, на сайте INJOY никакой информации о принадлежности «Воле» нет. Сообщается, что данный провайдер является локальным поставщиком интернет-услуг в Днепре.

У Воли также не подтверждают, что торговый знак является собственностью компании. Говорится о том, что INJOY является партнером провайдера. Вероятнее всего, «Воля» попросту не хочет ассоциировать себя с новым брендом.

Как объяснил экс-директор «Триолана» Вадим Сидоренко, такая позиция связана с желанием провайдера попробовать что-то новое. По сути, новый бренд является полем для экспериментов.

“Может, просто нужен бренд для экспериментов, чтобы в случае чего не жалко было”, — говорит Сидоренко.

Напомним, в этом году провайдер «Воля» получил новых иностранных инвесторов. Одним из них стала австралийская компания Warana Capital Pty Ltd, купившая 5,6% акций ВОЛИ. В то же время OL Group Ltd, зарегистрированная на Каймановых островах, приобрела 8,4%.

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