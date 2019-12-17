Зрителям медиасервиса MEGOGO теперь доступны футбольные матчи Суперкубка Испании и Кубков Испании, Нидерландов и Бельгии. Трансляция событий будет проходить на канале MEGOGO Футбол, а ряд матчей также можно будет посмотреть в разделе «Спорт» на платформе.

Уже сегодня, 17 декабря, в 20:00, пройдет первая прямая трансляция Кубка Испании, за победу будут соревноваться Оспиталет – Гранада, после будут играть Андорра – Леганес и Интерсити – Атлетик.

Завтра, 18 декабря, в 18:55 на канале MEGOGO Футбол состоится прямая трансляция матча Бергантиньос – Севилья (Кубок Испании). В четверг, 19 декабря, в 19:45 за Кубок Нидерландов будут играть Гронинген – Утрехт, в тот же день в 21:40 состоится Кубок Бельгии, матч Андерлехт – Брюгге. Оба матча будут транслироваться на канале MEGOGO Футбол.

Эти и другие матчи Кубка Испании, Нидерландов и Бельгии, которые продлятся до 19 декабря включительно, будут доступны к просмотру в разделе «Спорт».

В начале 2020 года на MEGOGO Футбол начнутся мачти Суперкубка Испании: 8 января – Валенсия – Реал Мадрид, 9 января – Барселона – Атлетико, а 12 января – финал.

Самые актуальные спортивные события доступны зрителям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» (97 и 197 грн/месяц соответственно). Пользователи MEGOGO на всех устройствах могут бесплатно просматривать самые интересные моменты спортивных матчей.

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