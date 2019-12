16 декабря компания SpaceX при помощи ракеты Falcon 9 произвела запуск спутника связи, который будет использоваться двумя компаниями.

Ракета оторвалась от стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, в 19:10 по времени Восточного побережья США и спустя 33 минуты после старта вывела спутник JCSAT-18/Kacific-1 на геостационарную переходную орбиту.

Примерно через 9 минут после запуска, ускоритель первой ступени ракеты Falcon 9, ранее уже использовавшийся для отправки грузовых космических кораблей NASA к МКС в мае и июле, опустился на самоходную баржу Of Course I Still Love You, дрейфующую в водах Атлантики. Таким образом, ступень уже в третий раз благополучно вернулась на Землю.

В SpaceX также сообщили, что специальные спасательные корабли Ms. Tree и Ms. Chief «упустили возможность захватить две половинки обтекателя» ракеты, однако в компании всё ещё надеются выловить их из океана для восстановления и использования при последующих запусках.

JCSAT-18/Kacific-1 – это спутник совместного использования (или же «кондосат»), построенный компанией Boeing и укомплектованный различными модулями, установленными по заказу японского оператора Sky Perfect JSAT и сингапурского стартапа Kacific.

Установленный на спутнике модуль JCSAT-18 от компании Sky Perfect JSAT должен обеспечить возможность предоставления связи в Ku- и Ka-диапазонах на обширной территории в Азиатско-Тихоокеанском регионе – включая дальневосточные области России. Это уже 18-ый геостационарный спутник, используемый оператором, и второй аппарат повышенной пропускной способности, обеспечивающий большую в сравнении с традиционными спутниками скорость передачи данных в широкополосных сетях.

Kacific-1 – это модуль, работающий исключительно в Ka-диапазоне с высокой пропускной способностью и покрытием, охватывающим территории островных государств, ек имеющих собственных или выделенных спутников. Согласно заявлениям компании Kacific, 56 точечных лучей модуля обеспечат покрытием территорию 25 стран с населением 600 миллионов человек.

Kacific-1 стал первым спутником компании Kacific, и его могло бы вообще не быть из-за трудностей с поиском инвестиций. Генеральный директор компании Kacific Кристиан Партуро заявил, что в первые три года существования компании казалось, что она находится в шаге от развала.

«Были взлёты и падения», — заявил он на пресс-конференции, прошедшей 16 декабря. – «Просто таки американские горки».

Компания Kacific была создана в 2013 году, — заявил он. Когда в 2017 году компания Kacific заказала производство спутника Kacific-1, ей пришлось сделать это без помощи со стороны Экспортно-импортного банка США, поскольку не удалось собрать минимальное количество членов совета директоров, утверждённых Сенатом, необходимое для принятия решения о выделении средств для финансирования сделок на сумму более 10 миллионов долларов.

По словам Патуро, компания Kacific собрала на производство спутника 67 миллионов долларов в форме акций через семейные офисы – многие из которых были основаны лицами с высокими доходами. В компании Kacific также использовали краткосрочные займы, которые она рефинансировала за счет нового займа в размере 160 миллионов долларов, объявленного 5 декабря.

По словам Патуро, компания Kacific заключила контракты на использование 11 транспондеров Ku-диапазона на спутниках европейских и азиатских операторов, что даёт ей возможность предоставлять свои услуги клиентам на территории Вануату, Самоа, Восточного Тимора и ряде других стран до момента ввода в эксплуатацию спутника Kacific-1.

В качестве подрядчика для строительства необходимых для обслуживания спутника Kacific-1 наземных шлюзовых станций на территории Индонезии, Австралии и Филиппин компания Kacific выбрала компанию Kratos. По итогам всех выполненных работ, связанных с запуском первого спутника, Патуро заявил, что теперь гораздо легче будет заказать и запустить второй спутник, производство которого в компании планируют заказать после получения одобрения от совета директоров.

«Было бы глупо, если б мы не попытались повторить то, что уже один раз сделали, но гораздо быстрее и на более выгодных условиях», — заявил он.

По словам Патуро, спутник Kacific-2 обеспечит возможность расширения ёмкости спутника Kacific-1, а также расширить покрытие в Азии и, возможно, добавить также Африку. При этом он не назвал срок запуска спутника Kacific-2.

