Развитие 5G набирает темпов в мировом масштабе. По прогнозу International Data Corporation (IDC), уже в 2023 году количество подключений к сети пятого поколения перевалит за миллиард, передает KO.

Сообщается, что уже в конце текущего года ожидают зафиксировать порядка 10 миллионов 5G-подключений. В IDC уверены, что с такими темпами к 2023 году в мире будет насчитываться 1,01 млрд подключений к сети пятого поколения.

Уже сейчас можно наблюдать тяготение людей к новым технологиям. Это хорошо прослеживается на примере смартфонов с поддержкой 5G, набирающих немалой популярности среди пользователей всех стран. Как показывают данные компании Counterpoint Technology Market Research, в мире большинство людей покупают такие гаджеты, даже не имея доступа к новому стандарту связи.

К слову, Китай начал официально использовать коммерческий 5G с 1 ноября текущего года. Однако, по данным IDC, еще на этапе подготовки к запуску стандарта пятого поколения в КНР было поставлено порядка полумиллиона смартфонов с поддержкой этой сети.

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