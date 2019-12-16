Сегодня, 16 декабря, телеканал «Украина 24» приступил к полноценному вещанию. «Медиа Группа Украина» запустила его на базе телеканала «Ескулап», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, с сегодняшнего дня начинают работу прямоэфирные студии «Украина 24». Телеканал приступит к круглосуточному эфирному вещанию на всей территории Украины, в кабельных сетях операторов, на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе Oll.tv.

Первыми в прямой эфир в студии «Украина 24» выйдут: Борис Иванов, Алена Цинтила, Алексей Бурлаков, Никита Михалев, Алла Щелычева, Алена Чабак, Мария Скиба, Андрей Булгаров.

«Планируется три дневных выпуска talk-студий в будни: «Сегодня. Утро» – 10:40-12:30, «Сегодня. День» – 14:30-16:30, «Украина сегодня» – 19:30-21:30. В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск «Украина сегодня»», — сказано в пресс-релизе.

Также говорится о том, что ежечасно в эфире телеканала будут появляться 10-минутные выпуски новостей с итоговым, 30-минутным, в 21:30. Вести новости будут: Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная и Сергей Никифоров.

Напомним, в начале месяца сообщалось, что телеканал «Украина 24» начал техническое вещание в сети DVB-T2.

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