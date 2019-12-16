Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал телеканалу «Первый автомобильный» разрешение на интернет-вещание. Об этом пишет Телекритика.

Согласно данным, лицензия была выдана сроком на 10 лет. Оформлено разрешение на компанию «Ауто ТиВи» (ТОВ «Ауто ТіВі»), собственники которой Сергей Тарнавский (75%) и Юлия Сивенок (25%); директор — Елена Кулакова.

Отмечается, что «Первый автомобильный» стал третьим вещателем с лицензией на интернет-вещание. До него подобное разрешение в 2018 году получил канал «Дача» и в 2019 году — HD Fashion & LifeStyle.

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