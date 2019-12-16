Принять участие в проекте «Mind Contest: Люди против машин» уже изъявили желание 100 заявителей.

По состоянию на 13 декабря 1+1 media, как организатор конкурса, получил более 100 заявок участников, желающих присоединиться к Л-командам – контентмейкеров и решившихся побороться с нейросетью.

На основе поданных заявок представители жюри отберут до 12 участников. Они будут распределены на несколько команд, которые перейдут во второй этап проекта.

Во втором этапе команды людей и нейросеть будут работать над реализацией собственной идеи. Задача каждой команды людей ‒ создать тизер к собственно вымышленному сериалити, который далее будет соперничать с тизерами идей, сгенерированными нейросетью. Для равных шансов на выигрыш ‒ количество идей от нейросети будет равно количеству идей от команд людей. Для обеспечения конфиденциальности и неразглашении авторства с участниками будет подписано соглашение, которое будет гарантировать сохранение тайны содержания идеи и реализации до финального этапа.

Третий и финальный этап проекта состоится весной в Киеве, где для жюри и зрителей батла будут представлены тизеры, созданные Л-командами и нейросетью, но без указания авторства. Жюри вместе с присутствующими гостями финального мероприятия путем голосования выберут победителя и только после этого узнают, кто его создатель – человек или машина.

Команда победителей проекта получит финансовое вознаграждение в размере 100 тысяч гривен. В случае победы нейронной сети средства пойдут на благотворительность.

Заполнить заявку на участие в проектах можно до 29 декабря 2019 года здесь.

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