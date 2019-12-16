Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеохостинг с ориентировкой на персональные предпочтения каждого пользователя. По сути, платформа станет чем-то вроде российского аналога YouTube, однако разработчики уверяют, что сделают сервис «на свой лад» и запустят его уже в следующем году, передает РБК.

Генеральный директор Mail.Ru Group Борис Добродеев название будущего видеосервиса пока не раскрывает. Однако известно, что хостинг будет ориентироваться на интересы аудитории как YouTube, при этом имея свою отличительную специфику.

По словам Добродеева, в своей работе сервисы Mail.Ru Group всегда ориентировались на пользователя — подписчик сам выбирает, что смотреть/читать. Однако мировые тенденции меняются в пользу рекомендаций.

«В последнее время мы видим, что открываются ниши для контента, который не привязан непосредственно ни к подпискам, ни к друзьям пользователей. Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.

Напомним, на днях был анонсирован видеосервис, позволяющий россиянам за рубежом легально смотреть российский ТВ-контент через интернет. Ресурс получил название Telecola.tv

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