Мессенджер BiP набирает все большей популярности в Украине. Приложение, разработанное компанией Turkcell («матерью» lifecell), было скачано уже миллионом пользователей, сообщает пресс-служба украинского оператора.

Согласно данным, BiP доступен для абонентов всех украинских операторов связи. Прежде всего, приложение позволяет осуществлять звонки, а также обмениваться мгновенными сообщениями, HD-фото и видео, аудио-файлами, документами. Также мессенджер позволяет использовать ряд преимуществ: BiP In/ Bip Out, BiP SOS-пакет и Виртуальный номер BiP.

«С помощью BiP In/Bip Out абоненты lifecell могут принимать звонки и звонить на любые телефонные номера как в Украине, так и за рубежом по тарифам на разговоры, которые действуют в их пакете услуг в Украине. BiP SOS-пакет позволяет абоненту осуществлять звонки при отсутствии денег на мобильном счете. Виртуальный номер BiP — услуга голосовой телефонии с применением украинского номера lifecell для использования через BiP (без покупки и установки физической SIM-карты)», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, на прошлой неделе lifecell запустил услугу «Виртуальный номер BiP». Теперь абоненты оператора смогут пользоваться украинским номером по украинским тарифам в любой стране мира.

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