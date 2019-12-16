Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) планирует организовать на базе Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского (КПИ) Киберполигон для научной деятельности. Запустить хаб намерены уже к концу текущего года, передает Интефакс-Украина.

Как объяснил председатель Госспецсвязи Валентин Петров, Киберполигон станет специальным местом для обучения и разработок в научной сфере.

«Киберполигон — это такой хаб, где можно будет учиться, заниматься научными разработками. Для этого предусмотрены учебные классы, конференц-зал, там же мы будем развивать наши способности. Он создан под патронатом СНБО», — сказал Петров.

Отмечается, что изначально комплекс Киберполигона был рассчитан исключительно под нужды Госспецсвязи, однако позже было принято решение один класс предоставить КПИ для подготовки и их специалистов.

Напомним, в ноябре Госспецсвязи подготовила план по кибербезопасности на 2019-2020 года.

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