Вице-президент по коммуникациям ZTE Сюй Фэн поведал о планах компании относительно выпуска смартфонов. Так, по его словам, в следующем году мир увидят около 10 новых смартфонов ZTE с поддержкой сети пятого поколения, передает 3Dnews.

Сообщается, что запланированные модели будут в разных ценовых категориях. Пока известно, что будут выпущены устройства стоимостью от 285 до 430 долларов США.

Напомним, после выхода корейского Samsung Galaxy S10 5G, практически сразу же мир увидели смартфоны с поддержкой пятого поколения от трех мировых производителей: Huawei Mate 20 X 5G, Xiaomi Mi Mix 3 5G и Oppo Reno 5G. Также примерно через год свое 5G-устройство выпустит Meizu.

К слову, в июне вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг рассказал, что стоимость смартфонов с поддержкой сети пятого поколения постепенно падает. Уже через год, по его словам, можно будет приобрести такое устройство за чуть более 7,5 тысячи гривен.

В свою очередь аналитическая компания Canalys обнародовала прогноз касательно состояния рынка смартфонов на ближайшие годы. Уже в 2023 году доля устройств с поддержкой 5G будет составлять больше половины всех поставляемых телефонов.

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