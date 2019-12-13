10 декабря Телекомпалата Украины провела индустриальный воркшоп «#Антигравітація: 10 кроків до перемоги!». В мероприятии приняли участие представители государственной власти, руководители профильных бизнес-объединений, эксперты рынка и представители стейкхолдеров медиа, телекоммуникаций, цифровой инфраструктуры и общества. По условиям воркшопа 4 команды стейкхолдеров должны были разработать и представить по 10 шагов (инициатив) со стороны государства, которые помогут цифровому развитию бизнеса и общества.

Из всех представленных командами шагов представители власти (цифровые арбитры) выбирали десять инициатив, которые будут реализованы в ближайшем будущем (1-2 года).

Вот перечень ТОП-10 шагов, которые набрали одинаково максимальное количество баллов и станут дорожной картой для развития Digital-индустрии:

Верховенство права. Обеспечить неуклонное выполнение государством, бизнесом и гражданами законодательства в сфере цифровых коммуникаций;

Цифровая адженда Украины. Обеспечить постоянство основных целей и направлений развития цифровой экономики государства;

Кибер-безопасность. Обеспечить повышение уровня кибер-защиты государства, бизнеса и граждан, действуя по принципу избегания угроз, а не ликвидации их последствий;

GDPR. Имплементировать Общий регламент защиты данных (GDPR) в украинское законодательство;

Обеспечить одинаковые государственные требования к контенту всех платформ и типов распространения медиа-контента на территории Украины (за исключением эфирного телевидения);

Независимый регулятор. Сделать регулятора в сфере телекоммуникаций институционально и финансово независимым и таким, что балансирует интересы операторов/провайдеров и пользователей и вмешивается в рыночные процессы только в экстренных ситуациях;

Обеспечить условия для физической и кибер-безопасности телеком-сетей;

унифицировать и объединить все государственные реестры с целью избегания дублирования и необходимости повторно подавать информацию, которая в них содержится, в бумажном виде;

Усилить защиту персональных данных путем технологической защиты платформ/реестров, где они хранятся, и значительно усилить уголовную ответственность за несанкционированный доступ, сбор, обработку и распространение таких данных;

Адаптация электронных сервисов для людей с ограниченными возможностями.

Вышеперечисленные шаги, а также результаты воркшопа #Антигравитация, не вошедшие в этот список, будут направлены в соответствующие органы государственной власти.

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