В Верховной Раде хотят в пять раз поднять зарплату членам Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Комитет по гуманитарной и информационной политике предлагает увеличить текущий оклад до 75 прожиточных минимумов, передают Українські Новини.

Согласно данным, о повышении оклада членам Нацсовета сказано в черновике законопроекта «О медиа». В документе говорится о необходимости установить представителям регулятора заработную плату в размере 75 прожиточных минимумов, сумма которого была установлена 1 января 2019 года.

Если взять за основу текущий прожиточный минимум, установленный в стране — 2102 тысячи гривен — то зарплата одного члена Нацсовета в конечном итоге составит 157 650 гривен. Более того, оклад председателя предлагается установить с коэффициентом 1,3 к окладу члена Нацсовета, а оклад ответственного секретаря – с коэффициентом 1,2.

Напомним, в конце ноября был представлен список кандидатов на вакантные должности в Нацсовете после увольнения Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко и Олега Черныша.

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