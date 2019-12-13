Приставка PlayStation 4 Pro (сокращённо PS 4 Pro или ПС 4 Про) – наиболее мощная из всех игровых консолей, выпущенных компанией Sony на сегодняшний день. Однако, гарантирует ли вам покупка консоли более чёткую картинку, более быстрое время загрузки, а также лучшую игровую среду?

Есть о чём задуматься, прежде чем выкладывать деньги за PS 4 Pro, однако, главный вопрос, на который вам следует ответить, это вопрос о том, являетесь ли вы счастливым обладателем 4К-совместимого дисплея.

Стоит ли обновляться?

Можно выделить три категории потенциальных покупателей консоли PlayStation 4 Pro:

Если у вас ещё нет консоли PlayStation 4, но уже есть 4К-совместимый телевизор, вам определённо следует приобрести PlayStation 4, для того, чтобы играть в PS4-игры, наслаждаясь их абсолютным качеством.

Если у вас есть приставка PlayStation 4, и 4К-совместимый телевизор – вы определённо сможете оценить огромное улучшение качества картинки игры, которое вам предоставит консоль PlayStation 4 Pro.

Если у вас есть PlayStation 4, и в ближайшем будущем вы не видите причин менять свой 1080p HD телевизор на что-либо иное, вам не стоит тратить деньги, поскольку вы не сможете оценить то невероятное улучшение качества картинки, которое и является основным стимулом для покупки PlayStation 4 Pro.

Какие преимущества новой приставки?

Большая часть игр, запущенных на приставке PlayStation 4 Pro, выиграют от великолепного разрешения 4К, технологии сглаживания (позволяющей достигать на экране ещё более плавных округлостей), более тщательной прорисовки, которая позволяет видеть дополнительные объекты и детали с большего расстояния, а также улучшенных параметров частоты кадров, позволяющей достичь большей плавности во время активных сцен.

Даже если в вашей коллекции нет новых игр, максимально заточенных под визуальные возможности консоли PlayStation 4 Pro, приставка сможет прекрасно масштабировать игры, созданные для дисплеев 1080p, максимально приблизив качество картинки к 4К.

Среди прочих плюсов приставки PlayStation 4 Pro, достойных упоминания, следует отметить поддержку в ней технологии HDR, которая позволяет обеспечить большую контрастность между цветами и уровнями яркости, увеличивающую реалистичность картинки на 4K-телевизорах, поддерживающих HDR.

Консоль PlayStation 4 Pro также может воспроизводить потоковые 4К-фильмы, телепрограммы и прочий контент из популярных видео-приложений – таких, как Netflix, Amazon Video и YouTube.

Каковы недостатки консоли?

Несмотря на то, что приставка PlayStation 4 Pro может невероятным образом улучшить качество картинки всех игр, вы не сможете заметить особой разницы, если будете подключать её к обычному 1080p HD телевизору. Если же у вас уже есть 4К-дисплей, на котором можно наслаждаться всем великолепием любимых игр, решение раскошелиться для покупки PlayStation 4 Pro (если у вас уже есть PlayStation 4) может оказаться достаточно сложным – особенно, с учётом стоимости PS4.

Консоль PlayStation 4 Pro действительно отлично справляется с воспроизведением потокового 4К-контента, однако по какой-то причине лучшая игровая консоль от компании Sony не была укомплектована приводом для воспроизведения дисков 4K Blu-Ray. Если этот вопрос для вас критичен, советуем вам обратить внимание на какую-либо другую игровую приставку.

В какие игры лучше всего играть на PS 4 Pro?

По большому счёту, консоль PlayStation 4 Pro совместима со всеми играми, которые запускаются на приставке PlayStation 4. Однако, при покупке игр владельцам Pro следует обращать внимание на наличие значка «PS4 Pro Enhanced» на упаковке.

Игры категории «PlayStation 4 Pro Enhanced» смогут максимально показать возможности консоли на практике, а также включают в себя невероятные функции – такие, как форсированный режим для ускорения загрузки и поддержки более высокой частоты кадров, сложные текстуры для отображения реальностей окружающей среды (густая листва на деревьях, мусор на улицах), а также большую реалистичность при отображении пламени, дыма и воды.

Многие из ведущих разработчиков игр, учтя возможности новейшего аппаратного обеспечения PlayStation 4 Pro, разработали игры с наиболее чёткими и наиболее качественными картинками. Если вы желаете своими глазами увидеть самые красивые игры категории PlayStation 4 Pro Enhanced – рекомендуем вам обратить внимание на такие игры, как Spider-Man («Человек-Паук»), Resident Evil 2 («Обитель зла 2»), Destiny 2 («Судьба 2»), Injustice 2 («Несправедливость 2») и Jurassic World Evolution («Эволюция мира Юрского периода») от компании Marvel.

Подводим итоги

Если у вас уже есть в наличии 4К-телевизор и вы готовы раскошелиться на покупку PlayStation 4 Pro – вас ждут захватывающие впечатления от знакомства с самыми грозными роботами, самыми густыми джунглями, самыми безграничными мирами и самыми активными перестрелками из тех, которые вы видели в своей жизни. Если же визуальные эффекты не имеют для вас большого значения – приобретать консоль вам нет смысла.

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