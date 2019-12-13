В скором времени будет запущен видеосервис, позволяющий россиянам за рубежом легально смотреть российский ТВ-контент через интернет. Ресурс получил название Telecola.tv, передает Кабельщик.

В анонсах говорится о том, что сервис станет «первым легальным» ресурсом для зарубежного просмотра российских телепрограмм. Вероятно, делается намек на Kartina.TV, против которого было открыто уголовное производство за нарушение авторских прав.

«»Газпром медиа» и субхолдинг РТВ подали в ноябре иск в Земельный суд Гамбурга, требуя от международного оператора русского телевидения Kartina.TV прекратить «пиратское вещание телеканалов» ТНТ, ТНТ-4, «Пятница» и ТВ-3″, — напоминает ресурс.

В связи с этим запуск Telecola.tv рассматривается как важный этап борьбы с пиратством. На сайте сервиса заявлены «до 200 каналов», включая федеральные, спортивные, детские и взрослые.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.