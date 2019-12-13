Оператор AT&T подключил к 5G 10 городов в США. Еще шесть городов компания планирует обеспечить сетью пятого поколения в следующем году, передает Хайтек+.

Сообщается, что AT&T предоставил доступ к 5G жителям Бирмингема, Индианаполиса, Лос-Анджелеса, Милуоки, Питтсбурга, Провиденса, Рочестера, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе. Месяц назад оператор говорил только о пяти городах, а сейчас перевыполнил план в два раза.

На данный момент использовать 5G могут все жители 10 вышеупомянутых городов, у которых подключен тариф Unlimited Extra или Unlimited Elite. Никаких дополнительных платежей за переход на 5G компания с них не потребует.

Отмечается, что дальше по плану AT&T — подключить к сети пятого поколения Бостон, Бриджпорт, Баффало, Лас-Вегас, Луисвилл и Нью-Йорк. Сделать это оператор намерен уже в 2020 году.

Напомним, в отчете Ericson Mobility Report за ноябрь 2019 года говорится о том, что к концу 2025 года 65% мирового населения будет жить в зоне действия сетей 5G.

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