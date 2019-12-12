Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания составил план по высвобождению частот под 4G. Под сокращение подпадут каналы общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5, сообщает официальный сайт регулятора.

Согласно данным, на сегодняшнем заседании (12 декабря) Нацсовет согласовал план по высвобождению частот в диапазонах 90 – 862 МГц, 694 – 790 МГц от радиоэлектронных средств (РЭС). В частности, это касается каналов с первого по шестой мультиплекс.

«Проект Плана мероприятий предусматривает перепланировку и высвобождение каналов общенациональных цифровых сетей МХ-1, 2, 3, 5 и высвобождение каналов в полосах цифровых дивидендов общенациональной сети МХ-6», — сказано на сайте регулятора.

Отмечается, что в дальнейшем программы МХ-1-6 будут вещать в диапазоне 470 – 694 МГц.

Напомним, Украинский государственный центр радиочастот также сообщает о подготовке к внедрению 5G — в стране продолжаются работы по высвобождению частотного спектра в диапазоне 700 МГц, определенного как приоритетный для запуска сетей пятого поколения.

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