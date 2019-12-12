В Украине продолжаются работы по высвобождению частотного спектра в диапазоне 700 МГц, определенного как приоритетный для запуска сетей 5G. Об этом пишет UNN.

Параллельно Украинский государственный центр радиочастот начал подготовку документов для урегулирования технических и регламентных вопросов касательно будущего запуска технологии.

«Специалисты УГЦР принимают участие в подготовке документов для организации Европейской конференции почт и телекоммуникаций, которые имеют целью урегулировать технические и регламентные моменты внедрения технологии 5G в Европе (в том числе Украине)», — заявили в УГЦР.

Отмечается, что в целом для внедрения сети 5G в Европе странами Евросоюза был одобрен частотный ресурс в диапазонах 700 МГц, 3,6 ГГц и 26ГГц.

Напомним, в ноябре Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации, согласовала выдачу лицензии на 5G-частоты на конкурсной основе.

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