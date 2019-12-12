Российский телеканал «ТНТ» пустил в эфир сериал «Слуга народа». Зрителям были показаны всего три серии — это был маркетинговый ход канала, который, в прочем, неплохо сработал, передает Телеспутник.

Сообщается, что показ трех серий «Слуги народа» в эфире «ТНТ» был предназначен для того, чтоб привлечь внимание аудитории к видеосервису Premier. Именно на этой платформе сериал будет доступен с 12 декабря.

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала “Слуга народа” с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — сообщают в пресс-службе «ТНТ».

Напомним, украинский «Слуга народа» стал одним из популярнейших сериалов среди зрителей российских онлайн-кинотеатров. В совокупности с «Игрой престолов» и «Чернобылем» он набрал порядка 8 миллионов просмотров.

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