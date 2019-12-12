Девять телеканалов, входящих в Inter Media Group, появились в новом пакете на спутнике Astra 4A.

По информации портала Sat-Digest, отслеживающего транспондерные новости, на спутнике Astra 4A (4,8 гр.в.д.) появился новый пакет, в который вошли девять каналов украинского телевизионного холдинга Inter Media Group.

Примечательно, что вещание каналов с нового транспондера на частоте 12437 МГц осуществляется с использованием стандарта DVB-S2. Восемь телеканалов, а это «Enter Фiльм», «Інтер», «K1», «K2», «Мега», «НТН», «Пiксель TV» и «Zoom», транслируются в некодированном виде с использованием кодека MPEG-2. Исключение составил телеканал «Iнтер+», спутниковый сигнал которого закодирован в BISS и распространяется в формате MPEG-4.

Новый пакет является копией существующего пакета, расположенного на транспондере 12399 МГц.

Отметим, что для приёма сигнала каналов с нового транспондера потребуется современный спутниковый приёмник с поддержкой стандарта DVB-S2/8PSK.

Параметры спутникового вещания в стандарте DVB-S2: Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 12437 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 30000 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 2/3

Стандарт: DVB-S2/8PSK/MPEG-2/MPEG-4 Параметры спутникового вещания в стандарте DVB-S: Спутник: «Astra 4A» (4,8 гр.в.д.)

Частота: 12399 МГц

Поляризация: вертикальная (V)

Символьная скорость: 27500 Мс/с

Коррекция ошибок (FEC): 3/4

Стандарт: DVB-S/QPSK/MPEG-2

Напомним, летом текущего года к 50-летию «Ну, погоди!» телеканал «Интер» показал в эфире все серии культового мультсериала.

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