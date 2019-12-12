Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил срок полного отключения аналогового вещания в Украине. Теперь «цифра» в Украине должна появиться не позднее 30 июня следующего года, передает Украинская Правда.

Согласно данным, на сегодняшнем заседании (12 декабря) Нацсовет согласовал проект постановления Кабинета министров «О внесении изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины», разработанный администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Документ предполагает перенесения крайней даты запуска цифрового вещания в Украине с 31 декабря 2019 года на 30 июня 2020 года. По словам ответственного секретаря Нацсовета Александра Ильяшенко, отсрочка необходима вещателям, работающим на приграничных с Россией территориях.

Напомним, в апреле Нацсовет уже продлевал срок отключения аналога ряду вещателей. На тот момент в Плане использования частотного ресурса была указана конечная дата — 1 мая 2019 года.

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