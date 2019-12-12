МТС и Huawei провели голографический телемост с использованием технологии 5G. Скорость передачи данных во время телемоста превысила 2 гигабита в секунду, передает Rusbaze.

Согласно данным, телемост между Москвой и Кронштадтом был проведен на открытии конференции и выставки высоких технологий «Неделя российского интернета». В нем поучаствовали замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

Для телемоста использовались сети МТС и оборудование Huawei. Благодаря лазерной проекции, собеседники могли видеть голографическое изображение друг друга. А благодаря высокой скорости 5G во время демонстрации удалось достичь скорости передачи более 2 гигабит в секунду.

Напомним, в конце августа МТС и Huawei запустили первую в России пилотную 5G-сеть — в городе Кронштадт.

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