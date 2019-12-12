Компания LEGO Group и дистрибуторская компания Future Today запустили новую услугу с потоковым видео, получившую название LEGO Channel.

В бесплатном приложении, ориентированном на детскую аудиторию, которое доступно для скачивания на таких платформах как Roku, Amazon Fire TV и Apple TV, будет представлено более 1000 видео самых разных жанров и стилей анимации, призванных удовлетворить вкусы разных зрителей, – сообщают в LEGO.

Контент будет включать в себя программы от таких известных брендов LEGO, как LEGO Ninjago, LEGO Friends, LEGO City, а также специальные предложения от таких франшиз как LEGO Jurassic World и LEGO Marvel. Пока что сервис доступен только жителям США и Канады.

«Миссия компании LEGO Group заключается в том, чтобы вдохновлять и развивать тех, кому предстоит строить наше будущее, – говорит директор отдела международного контента в LEGO Group Джей Шах. – Запуск проекта LEGO Channel даст нам возможность охватить ещё большее количество детей, которые получат доступ к по-настоящему интересному и увлекательному контенту, способному вдохновлять на творчество, развивать воображение и помогать учёбе».

Соучредитель компании Future Today Викран Матур добавляет: «Бренд LEGO хорошо известен практически каждому родителю и ребёнку в США и Канаде, компания создала невероятную и запоминающуюся программную франшизу, притягивающую внимание поклонников по всему миру на протяжении вот уже более 80 лет. Для нас большая честь работать с ними, донося контент из их объёмной библиотеки через основные платформы туда, где есть дети».

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